Каллас: ЕС призывает третьи страны нарастить поставки газа на Украину

Речь идет о серьезном ущербе для энергетической инфраструктуры страны, заявила глава дипслужбы ЕС

Редакция сайта ТАСС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © Christophe Gateau/ Pool via AP

БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Евросоюз призывает не входящие в сообщество государства нарастить объемы помощи и поставки газа на Украину в условиях серьезного ущерба для ее энергетической инфраструктуры. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

"Мы призываем третьи страны нарастить поставки помощи и газа Украине", - заявила она, отвечая на вопрос об ущербе для украинской энергетической инфраструктуры.

После встречи глав МИД ЕС в Люксембурге состоится встреча стран ЕС с государствами Центральной Азии и Закавказья на уровне министров и замминистров, в которой не участвует Грузия, но участвуют Азербайджан, Армения, а также специально приглашенный министр иностранных дел Турции.