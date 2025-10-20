Молдавский суд продлил арест Плахотнюка на 30 суток

Судья сообщил, что обвинение настаивает на содержании бывшего лидера Демократической партии в тюрьме, поскольку он шесть лет находился в розыске и может попытаться вновь скрыться от правосудия

КИШИНЕВ, 20 октября. /ТАСС/. Молдавский суд по запросу прокуратуры продлил на 30 суток арест бывшего лидера Демократической партии олигарха Владимира Плахотнюка.

"Суд Кишинева постановил удовлетворить запрос прокуратуры по борьбе с коррупцией и особым делам и продлить срок предварительного ареста для Плахотнюка Владимира на 30 суток", - зачитал приговор судья Сергей Стратан, передает корреспондент ТАСС. Судья добавил, что обвинение настаивает на содержании Плахотнюка в тюрьме, поскольку он шесть лет находился в розыске и может попытаться вновь скрыться от правосудия.

В Молдавии на имя Плахотнюка выдали ордера на арест по трем уголовным делам, самое громкое из них - соучастие в хищении $1 млрд из молдавских банков в 2014 году. Скандал, получивший название "кража века", спровоцировал падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. Он также вызвал массовые протесты, их участники пошли на штурм парламента, в котором Плахотнюк скупил треть депутатов для формирования правительства. Ситуацию спасла помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, которая заявила о поддержке кабинета Плахотнюка и вскоре принимала его в Вашингтоне.

По этому делу был приговорен в 2017 году к семи годам тюрьмы и банкир Илан Шор, который сейчас возглавляет блок оппозиционных партий "Победа". Шор обжаловал приговор и до окончательного решения находился под судебным контролем, что не помешало ему возглавить партию и избраться депутатом парламента. Однако после очередной смены власти в июне 2019 года он покинул страну вместе с улетевшим в США Плахотнюком, которого Генпрокуратура Молдавии назвала одним из главных организаторов банковского хищения. После долгих скитаний за рубежом бывший лидер Демпартии был арестован в Греции и экстрадирован в Кишинев. После прибытия в Молдавию 25 сентября Плахотнюк был арестован на 30 суток.