Сийярто: Украина требует от ЕС на оружие еще €60 млрд

Глава МИД Венгрии отметил, что в ЕС по-прежнему "царит военный психоз", а идеи Брюсселя и Киева "становятся все более и более бессмысленными"

БУДАПЕШТ, 20 октября. /ТАСС/. Украина добивается от Евросоюза предоставления ей в 2025 году военной помощи еще на €60 млрд. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в заседании Совета ЕС в Люксембурге.

Он отметил, что в ЕС по-прежнему "царит военный психоз", а идеи Брюсселя и Киева "становятся все более и более бессмысленными". "Украина требует в этом году €60 млрд на дополнительные вооружения. Это безумная сумма", - сказал глава МИД в беседе с венгерскими журналистами в Люксембурге, которая транслировалась телеканалом М1.