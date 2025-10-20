ТАСС: хуситы покинули комплекс ООН в Сане

Они освободили ранее задержанных сотрудников

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 20 октября. /ТАСС/. Силы безопасности, сформированные хуситами из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах", покинули комплекс Организации Объединенных Наций в захваченной повстанцами столице Сане и освободили ранее задержанных сотрудников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе всемирной организации.

Там указали, что все 15 сотрудников-иностранцев "теперь могут свободно передвигаться по комплексу ООН в Сане и поддерживать связь с учреждениями ООН и своими семьями". Пять местных сотрудников, задержанных 18 октября на территории комплекса ООН, освобождены, добавили в пресс-службе, отметив, что силы безопасности "Ансар Аллах" покинули комплекс организации в йеменской столице.

Ранее представитель ООН сообщил ТАСС, что 18 октября хуситы без разрешения проникли в офис всемирной организации в Сане. На территории комплекса силы безопасности мятежников взяли под стражу 5 национальных и 15 международных сотрудников ООН.

Как отмечал тогда телеканал Al Arabiya, за последние дни участились случаи нападения хуситов на объекты международных организаций в столице Йемена. По словам его источника в ООН, очередная волна эскалации началась после недавнего заявления лидера повстанцев Абдель Малика аль-Хуси о существовании "опасных шпионских ячеек", якобы связанных с гуманитарными организациями, которые действуют на территории Йемена.

В последнем обращении к своим сторонникам аль-Хуси заявил, что располагает "неопровержимыми доказательствами" участия сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН в передаче Израилю разведывательных данных, которые помогли нанести удары по Сане в августе этого года.