Рассмотрение дела о дипломе арестованного мэра Стамбула Имамоглу перенесли

Заседание состоится 8 декабря

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 20 октября. /ТАСС/. Суд Стамбула перенес на 8 декабря рассмотрение дела о поддельном дипломе арестованного мэра Экрема Имамоглу. Об этом сообщил телеканал NTV.

Имамоглу второй раз предстает перед судом по этому делу. Первое заседание состоялось 12 сентября, на нем он отверг выдвинутые прокуратурой обвинения, заявив, что имеет оконченное высшее образование.

Нынешнее заседание суда прерывалось из-за требования адвокатов Имамоглу провести его в зал, который позволит вместить всех пришедших на процесс сторонников арестованного мэра. Сам он назвал судебное разбирательство "самым абсурдным в истории Турции". "Это общее дело, поэтому прошу суд перенести рассмотрение дела", - сказал Имамоглу.

Прокуратура требует для Имамоглу от двух лет и шести месяцев до почти девяти лет лишения свободы за якобы нарушения при переводе в 1990 году из вуза на Северном Кипре в Стамбульский университет, где он впоследствии получил степень магистра. Из обвинительного заключения следует, что на тот момент это учебное заведение Северного Кипра не признавалось Советом по высшему образованию Турции.

Отсутствие диплома о высшем образовании не позволяет гражданам республики баллотироваться на выборах президента. Имамоглу, арестованный в марте по обвинению в коррупции, является кандидатом в президенты от оппозиции. Лидер Народно-республиканской партии Озгюр Озель, которую представляет арестованный мэр, ранее сообщил, что оппозиция собрала свыше 20 млн подписей в его поддержку как кандидата в президенты.