Кабмин Украины выделил более $140 млн на защиту критической инфраструктуры

Средства направят "на строительство защитных сооружений объектов критической инфраструктуры в топливно-энергетическом секторе, подсекторе железнодорожного транспорта"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда более $140 млн на защиту критической инфраструктуры страны. Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном сайте.

"Выделить 6 млрд гривен (около $144 млн) на осуществление мероприятий, связанных с укреплением обороноспособности государства и предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера", - говорится в сообщении.

Средства будут направлены "на строительство защитных сооружений объектов критической инфраструктуры в топливно-энергетическом секторе, подсекторе железнодорожного транспорта, в частности на защиту тяговых подстанций с напряжением 110-150 кВ, а также в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения", отметили в правительстве.

Из указанной суммы 800 млн гривен (более $19 млн) направят на нужды "Укржелдороги", остальные деньги будут распределены между областными государственными (военными) администрациями. Подчеркивается, что средства выделяются на безвозмездной основе.