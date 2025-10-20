Конгрессвумен Луна: Трамп завершает дело Кеннеди, обсуждая мирные переговоры с РФ

Американский лидер настроен на урегулирование конфликта на Украине и нормализацию связей с Россией, напомнила член Палаты представителей Конгресса США

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп своими переговорами о мире с Россией завершает дело президента Джона Кеннеди, который накануне своей смерти вел аналогичные контакты с СССР. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна.

"Перед тем как JFK (Джон Фицджеральд Кеннеди - прим. ТАСС) был убит, он занимался мирными переговорами с Советским Союзом. Сейчас президент Трамп завершает то, что начал JFK, и ведет переговоры о мире с Россией", - написала она в X.

Луна 10 октября заявила, что ждет возможности возглавить делегацию американских законодателей для встречи с членами Федерального собрания РФ. Она не уточнила, когда планируется ее провести. Конгрессмен выразила уверенность в том, что Трамп настроен на урегулирование конфликта на Украине и нормализацию связей с Россией.

16 октября Луна обнародовала архивные документы по делу об убийстве 35-го американского президента Кеннеди, переданные ей ранее послом РФ в Вашингтоне Александром Дарчиевым.