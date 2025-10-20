Макрон анонсировал встречу "коалиции желающих" по Украине 24 октября

Президент Франции отметил, что в мероприятии примет участие Владимир Зеленский

ПАРИЖ, 20 октября. /ТАСС/. Встреча так называемой коалиции желающих по оказанию помощи Киеву состоится в Лондоне 24 октября. Об этом на пресс-конференции лидеров стран Средиземноморской группы в Словении сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"В пятницу состоится заседание коалиции желающих, которое будет проходить частично в очном формате, частично по видеосвязи. Некоторые из нас соберутся в Лондоне", - отметил французский лидер, трансляция выступления которого велась на странице Елисейского дворца в X.

По словам Макрона, во встрече также примет участие Владимир Зеленский.