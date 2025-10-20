Лукашенко подписал закон об ответственности за незаконные действия с беспилотниками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © БелТА/ ТАСС

МИНСК, 20 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который направлен на усиление охраны воздушного пространства республики. Об этом сообщило агентство БелТА.

В частности, устанавливается административная ответственность за незаконные ввоз на территорию Белоруссии, хранение, оборот, эксплуатацию или изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов.

Документом также устанавливается уголовная ответственность за аналогичные действия, совершенные повторно после наложения административного взыскания.

Основные положения закона вступают в силу через 10 дней после его официального опубликования.