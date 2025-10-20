WSJ: около 200 военных США в Израиле создают центр координации по Газе

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Около 200 американских военнослужащих прибыли в Израиль и занимаются созданием военно-гражданского координационного центра для мониторинга прекращения огня в Газе и содействия доставке гуманитарной помощи. Об этом в понедельник сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Пентагона.

Центр будет собирать информацию об обстановке в Газе в режиме реального времени из различных источников, включая разведывательные беспилотники и международные организации. Усилиями по созданию центра руководит командующий Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) генерал-лейтенант Патрик Фрэнк.

Ожидается, что в ближайшие дни и недели к работе центра присоединятся международные партнеры для координации усилий.

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. В ночь на 10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников. Соглашение о прекращении огня в секторе вступило в силу 10 октября.