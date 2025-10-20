Депутат Аршинова: в Молдавии приравняли гуманитарную помощь к экстремизму

По словам российского парламентария, деятельность Службы информации и безопасности республики вызывает вопросы с точки зрения международного права

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Гуманитарная помощь, поддержка пенсионеров и студентов со стороны автономной некоммерческой организации (АНО) "Евразия" вдруг стала для молдавских властей проявлением экстремизма, они увидели в этом угрозу национальной безопасности. Об этом заявила ТАСС председатель АНО "Евразия", депутат Госдумы Алена Аршинова.

"Видимо, в Молдове гуманитарную помощь приравняли к угрозе национальной безопасности, а поддержку пенсионеров и студентов - к диверсиям. Организация "Евразия" известна именно своими социальными проектами, которые помогают людям в трудных ситуациях и объединяют жителей континента. Поддержка аграриев во время засухи, надбавки к пенсиям в Гагаузии, образовательные программы для молодых специалистов из 12 стран - это, по новой логике молдавских спецслужб, оказывается "экстремизмом", - сказала она.

По словам российского парламентария, деятельность Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии вызывает вопросы с точки зрения международного права. "СИБ борется с фальшивыми угрозами, расчищая властям дорогу к диктатуре. Вместо обеспечения национальной безопасности, противостояния коррупции и терроризму она охотится на оппозицию, сочиняет фейковые расследования, считает лайки в соцсетях, блокирует независимые медиа", - подчеркнула Аршинова.

Как отметила председатель АНО "Евразия", ранее спецслужбы Молдавии провернули "гениальную" операцию по блокировке мостов через Днестр в день выборов, чтобы жители Приднестровья не смогли добраться до [избирательных] участков". "И вот теперь новый "подвиг" - объявить экстремистами тех, кто занимается гуманитарной помощью и просвещением", - сказала депутат. Аршинова резюмировала, что власти Молдавии так увлеклись "обслуживанием интересов соседней Украины и Запада, что любое напоминание о дружбе народов Евразии воспринимают как серьезное покушение на собственное спокойствие".

В понедельник стало известно, что Центральная Апелляционная палата 14 ноября рассмотрит запрос СИБ Молдавии о признании "Евразии" экстремистской организацией.

МИД России осудил попытку Кишинева признать АНО "Евразия" экстремистской организацией. Как подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова, эта структура занимается исключительно культурно-просветительской деятельностью.

Об организации

АНО "Евразия" - некоммерческая организация, которая реализует гуманитарные проекты, направленные на развитие межнационального общения. Целью проекта является укрепление взаимовыгодных интеграционных процессов на постсоветском пространстве с сохранением национальной идентичности народов. В прошлом году организация направила гуманитарную помощь в Гагаузскую автономию по просьбе руководства пострадавшего от засухи региона. Также в автономии реализуется проект по финансовой помощи малоимущим гражданам.