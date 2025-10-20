ORF: в Вене закроется последний пункт приема украинских беженцев

С момента запуска центр предоставил порядка 8,9 тыс. граждан Украины краткосрочное жилье, питание, консультации и посредничество в общении с государственными органами

ВЕНА, 20 октября. /ТАСС/. Последний центр приема беженцев с Украины закроется в конце текущего года в столице Австрии Вене. Об этом 17 октября сообщил телеканал ORF.

По его информации, в центре могут разместиться более 200 человек, однако в настоящее время он находится "на пределе своей вместимости". С момента его запуска он предоставил порядка 8,9 тыс. граждан Украины краткосрочное жилье, питание, консультации и посредничество в общении с государственными органами.

Власти были проинформированы о закрытии центра еще в июле. "Мы всегда выполняем свои задачи, осознавая, что как столица федерации мы играем особую роль. Но это не значит, что мы единственные, кто выполняет эти задачи", - цитирует агентство заявление городского совета, направленное министерству внутренних дел Австрии.

Отмечается, что в настоящее время в Вене около 10,7 тыс. человек с Украины получают пособие. По всей стране их число составляет около 30 тыс.