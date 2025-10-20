Bloomberg: США не поддерживают план ЕС по активам России для помощи Украине

По данным агентства, в качестве причины своего нежелания Вашингтон назвал риски для стабильности рынка

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Virginia Mayo

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока воздерживаются от присоединения к плану Европейского союза по расширенному использованию замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, американские чиновники сообщили своим европейским коллегам на прошлой неделе в кулуарах встречи МВФ в Вашингтоне, что США пока не присоединятся к инициативе. В качестве причины своего нежелания США назвали риски для стабильности рынка, хотя другой источник охарактеризовал позицию США как просто "неопределенную на данном этапе".

Этот шаг является неудачей для ЕС, который пытается убедить остальных членов G7 присоединиться к своему плану по использованию замороженных активов ЦБ РФ в качестве залога для привлечения кредитов на сумму до €140 млрд ($160 млрд) для Украины.

Агентство отмечает, что сомнения Вашингтона могут усилить позиции скептиков внутри ЕС, включая Бельгию, где находится основная часть активов. Ранее ЕЦБ также выражал обеспокоенность по поводу стабильности евро в случае реализации такого плана. Европейские чиновники выразили разочарование тем, что США отходят от плана, особенно учитывая, что администрация президента США Дональда Трампа ранее призывала ЕС активнее использовать российские средства.

10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине. Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.