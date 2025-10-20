Трамп не ожидает всплеска напряженности в отношениях с КНР из-за Тайваня

Соединенные Штаты являются самой сильной военной державой в мире, заявил американский президент

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Правительство США не ожидает резкого всплеска напряженности в отношениях с Китаем из-за Тайваня. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Я думаю, что с КНР у нас все будет в порядке. Китай не хочет этого. Во-первых, Соединенные Штаты на сегодняшний день являются самой сильной военной державой в мире. Им нет равных, даже близко. У нас лучшее вооружение. У нас все самое лучшее, и никто не станет шутить с этим", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме.

"И я совершенно не вижу этого с председателем [КНР] Си [Цзиньпином]. Я думаю, что мы будем очень хорошо ладить в том, что касается Тайваня", - добавил президент США.