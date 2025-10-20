Трамп не верит в победу Украины в конфликте

Американский лидер ответил на просьбу прокомментировать свои недавние утверждения о потенциально возможном возвращении Украины к своим прежним границам

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в победу Украины в нынешнем военном конфликте.

"Они [в теории] все еще могут победить. Не думаю, что они победят. Но [теоретически] они все еще могут", - сказал американский лидер, беседуя с журналистами в начале встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме. Трамп отвечал на просьбу прокомментировать свои недавние утверждения о потенциально возможном возвращении Украины к своим прежним границам.

Американский лидер также выразил уверенность в том, что украинский конфликт будет в конечном счете урегулирован. Трамп при этом утверждал, что за счет его усилий преодолено уже восемь военных конфликтов в различных регионах мира. "Неплохо. Мне остается еще один. Россия - Украина. И, думаю, мы этого добьемся", - добавил президент.