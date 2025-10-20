The Times: Британия и Польша близки к подписанию соглашения о безопасности

В документе предусмотрены меры по сдерживанию России

ЛОНДОН, 20 октября. /ТАСС/. Великобритания и Польша близки к заключению двустороннего договора о безопасности, в котором в том числе предусмотрены меры по сдерживанию России. Об этом сообщила газета The Times.

По ее информации, польский министр иностранных дел Радослав Сикорский на встрече в Лондоне со своей британской коллегой Иветт Купер заявил, что соглашение почти готово. Оно будет предусматривать "совместные меры по сдерживанию России, а также шаги по борьбе с контрабандой людей и нелегальной иммиграцией".

Какие именно усилия будут предприняты, не уточняется.