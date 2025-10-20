Внук де Голля призвал Париж отказаться от агрессивной полемики по Украине

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Внук основателя Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль призвал президента Франции Эмманюэля Макрона перестать "сидеть на двух стульях", отказаться от агрессивной полемики по Украине и заняться установлением мира.

"Президент Макрон предпочел вступить в полемику, занял агрессивную позицию в отношении конфликта на Украине и также в отношении России. Последствия таковы, что Франция теперь не может сидеть за столом переговоров. Я сожалею об этом, я это осуждаю. Это очень далеко от позиции моего деда", - сказал он в беседе с ТАСС.

По словам де Голля, "когда хочешь мира - не занимаешься полемикой, не хочешь портить отношения с Россией и при этом говорить, что хочешь победы Украины". "Нельзя сидеть на двух стульях. У тебя должна быть четкая позиция. И эта четкая позиция должна быть позицией Франции - независимой страны, великой нации, которая на протяжении веков всегда была сильной и занимала видное место на международной арене", - подчеркнул он.

Внук основателя Пятой республики выразил надежду, что "мир будет установлен быстро, сейчас, без промедления", а Франция, "даже если не сразу, примет в этом участие".

16 октября президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся 2,5 часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По его словам, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею. Позднее Трамп отметил, что встреча может состояться в течение двух недель. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту, уточнив, что эта работа "началась с вечера четверга".