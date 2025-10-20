Трамп пригрозил приостановить поставки из США запчастей для самолетов в КНР

Американский президент отметил, что Пекин угрожает Вашингтону ограничениями на поставки редкоземельных элементов

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут вновь приостановить продажу Китаю запчастей для гражданской авиатехники в случае сохранения между двумя сторонами острых разногласий в сфере торговли. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

"Мы могли бы остановить поставки запчастей. Мы в действительности останавливали поставки запчастей, когда от них (властей КНР - прим. ТАСС) прозвучала первоначальная угроза", - заявил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме. Согласно изложенным Трампом сведениям, Китай тогда был вынужден приостановить эксплуатацию "свыше 400" самолетов. "Но мы не хотим поступать таким образом", - утверждал глава Белого дома.

По его словам, Китай угрожает США ограничениями на поставки редкоземельных элементов. А Вашингтон угрожает Пекину прежде всего сохранением высоких ставок импортных пошлин на китайские товары, продолжал Трамп. "Но я также могу им угрожать многими другими вещами вроде самолетов", - отметил президент.

Как он признал в конце августа, Соединенные Штаты целенаправленно приостанавливали поставки в Китай запчастей для гражданской авиации в связи с торговыми спорами между Вашингтоном и Пекином. Тогда Трамп назвал запчасти для самолетов "сильным козырем" в руках США. Как подчеркнул руководитель американской администрации, США целенаправленно не передавали КНР "запчасти Boeing". Этот шаг был сделан якобы потому, что Китай приостановил поставки в Соединенные Штаты магнитов.