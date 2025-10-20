В Иране рассказали, при каких условиях могут рассмотреть сотрудничество с МАГАТЭ

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани отметил, что это произойдет, если поступит соответствующее предложение от агентства

ТЕГЕРАН, 20 октября. /ТАСС/. Власти Ирана готовы рассмотреть новый вариант сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), если такое предложение поступит со стороны агентства. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани.

"После активации механизма snapback, как ранее заявлял глава МИД Ирана Аббас Арагчи, мы пересмотрим Каирское соглашение, которое в настоящее время считаем недействительным. Однако если МАГАТЭ представит новое предложение о сотрудничестве, оно будет рассмотрено ВСНБ", - написал он в X.

9 сентября Иран и МАГАТЭ заключили в Египте соглашение о возобновлении сотрудничества, приостановленного после июньских атак Израиля и США, поскольку отсутствие осуждения со стороны организации в адрес государств, нанесших удары по ядерным объектам, вызвало критику в республике. Как пояснил глава иранского МИД после подписания документа, в случае возобновления каких-либо враждебных действий против республики все контакты с МАГАТЭ будут снова прекращены.

20 сентября иранский Совбез заявил, что сотрудничество Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будет приостановлено из-за действий стран "евротройки" (Великобритании, Германии и Франции), направленных на восстановление антииранских санкций Совета Безопасности ООН.