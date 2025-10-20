Трамп заявил о наличии у США передового оружия, о котором многие даже не знают

Американский президент подчеркнул, что решающее значение имеют технологии искусственного интеллекта

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил о военном превосходстве США над Китаем и наличии в их арсенале передовых систем вооружений, сам факт существования которых многим остается неизвестным.

В начале встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме журналисты попросили его прокомментировать оценки, что США могут отставать от Китая на десятилетия. "Вы читаете не те газеты. <…> Мы намного впереди Китая в военном отношении. Соединенные Штаты намного опережают их во всех видах вооружений, помимо той сферы, что они строят много кораблей. И мы начнем это делать и догоним их в этом", - сказал он.

Трамп подчеркнул, что в настоящее время решающее значение имеют технологии искусственного интеллекта (ИИ). "Мы намного опережаем Китай и в технологиях ИИ, и в военном плане с точки зрения наличия у нас самого передового оружия, о котором многие даже не знают", - добавил он.