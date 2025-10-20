Избранный президент Боливии положительно оценил работу БРИКС

Родриго Пас назвал его хорошим торговым объединением

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 октября. /ТАСС/. Избранный президент Боливии Родриго Пас положительно оценил БРИКС, в котором южноамериканская страна получила статус партнера в январе 2025 года.

"БРИКС - это хорошее торговое объединение", - сказал он, отвечая на пресс-конференции на вопрос о том, останется ли Боливия партнером группы.

19 октября в Боливии прошел второй тур выборов президента, победителем которого стал Пас. Избранный глава государства вступит в должность 8 ноября.