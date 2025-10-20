ТАСС: Венгрия и Словакия отказались участвовать в антироссийском трибунале ЕС

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас ранее сообщила о проблеме с формированием этого органа, который поддержали лишь 25 из 27 стран Евросоюза, не уточняя деталей

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Radovan Stoklasa

БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Венгрия и Словакия отказались принимать участие в инициативе Брюсселя по созданию так называемого трибунала против России, сообщил ТАСС европейский дипломатический источник.

"Будапешт и Братислава проинформировали внешнеполитическую службу ЕС о намерении не участвовать в создании трибунала в отношении России", - сообщил дипломат.

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции после встречи глав МИД ЕС в Люксембурге сообщила о проблеме с формированием этого органа, который поддержали лишь 25 из 27 стран ЕС, не уточняя деталей. "Сегодня 25 стран ЕС приняли обязательство присоединится к специальному трибуналу", - сказала Каллас.

Каллас напомнила, что в ходе визита в Киев она объявила о выделении €10 млн на функционирование этой структуры, причем, говоря об этом, она оговорилась и сказала о "выделении €100 млн", но тут же поправилась.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена реагировать на попытки отдельных стран ЕС создать некий антироссийский трибунал.

Евросоюз пытается создать эту структуру с начала конфликта. Изначально Еврокомиссия пыталась сделать ее международной. В этом году, когда стало ясно, что на мировой арене никакой поддержки у этой идеи нет и от нее окончательно дистанцировались США, Брюссель начал работать над созданием хотя бы небольшого европейского трибунала.