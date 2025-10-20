Внук де Голля: позиция Парижа по Украине противоречит интересам французов

Пьер де Голль отметил, что республика больше не является по-настоящему суверенной

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Франция подчинена европейской технократии, и ее позиция по Украине противоречит интересам французов, которые хотят мира. Об этом заявил в беседе с ТАСС внук основателя Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль.

"Меня огорчает то, что Франция больше не является по-настоящему суверенной. Франция уже сильно задолжала и подчинена европейскому праву. Она подчинена европейской технократии. А европейская технократия не хочет мира. Европейская технократия подчиняется худшей части американской дипломатии и внешней политики", - сказал он.

По словам внука Шарля де Голля, эти представители дипломатии США хотят, чтобы "Франция и европейские страны тратили 5% своего ВВП на военные расходы - разумеется, на американское вооружение, не на французское, а на американское, - чтобы потом перепродавать его Украине". "Это противоречит интересам французов. Французы хотят мира. Я думаю, что пришло время установить мир", - подчеркнул он.