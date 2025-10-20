Сийярто: юристы Евросовета выявили ответственных за насильственный призыв на Украине

Глава МИД Венгрии выразил надежду, что выводы юристов Евросовета будут учтены при рассмотрении просьбы республики

Редакция сайта ТАСС

БУДАПЕШТ, 20 октября. /ТАСС/. Юридическая служба Европейского совета подтвердила ответственность за принудительный призыв на Украине трех военачальников, против которых Венгрия предложила ввести санкции Евросоюза. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в заседании Совета ЕС в Люксембурге.

"Юридическая служба Евросовета установила, что три человека, которых мы предложили включить в санкционный список, действительно несут ответственность за принудительный призыв на военную службу на Украине", - сказал глава МИД в беседе с венгерскими журналистами, которая транслировалась телеканалом М1.

Сийярто выразил надежду, что выводы юристов Евросовета будут учтены при рассмотрении просьбы Венгрии. Он напомнил, что в результате насильственного призыва на военную службу погиб закарпатский венгр Роберт Шебештьен. Правительство Венгрии ввело санкции против трех высокопоставленных украинских военных, непосредственно причастных к организации принудительного призыва, и потребовало от руководства ЕС также внести их в общеевропейский санкционный список.

Венгрия заявила, что подобные действия украинских силовиков являются очевидным нарушением прав человека. Премьер-министр Виктор Орбан отмечал, что "страна, где людей забивают до смерти в результате принудительного призыва на военную службу, не может быть членом Евросоюза".

По сведениям венгерских властей, 45-летний житель города Берегово (Закарпатская область) Йожеф Шебештьен в середине июня был схвачен на улице украинскими силовиками, насильно доставлен на призывной пункт и жестоко избит там за то, что не хотел отправляться на фронт. 6 июля он скончался от полученных травм в больнице, а через три дня был похоронен на кладбище в своем родном городе. Об обстоятельствах смерти закарпатского венгра сообщили в соцсетях его родственники.

Посол Украины в Будапеште Федор Шандор 10 июля был вызван в венгерский МИД, где от него потребовали объяснений в связи с убийством Шебештьена. Украинские власти отвергли обвинения в свой адрес. По сообщениям из Киева, командование Сухопутных войск Украины заявило, что Шебештьен умер "в результате тромбоэмболии легочной артерии, без каких-либо внешних признаков физического насилия".