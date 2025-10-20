Великобритания готова выделить $135 млн на размещение войск на Украине

Министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили назвал возможным достижение мира при президенте США Дональде Трампе

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 20 октября. /ТАСС/. Великобритания не отказывается от идеи отправить войска на Украину после прекращения боевых действий, стоимость размещения воинского контингента оценивается в более чем £100 млн ($135 млн). Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, выступая с речью в особняке лорд-мэра лондонского Сити.

"Мир возможен. Если президент [США Дональд] Трамп сможет достичь мира, то мы будем готовы помочь гарантировать этот мир на длительный срок. Это требует от нас инвестиций и подготовки наших войск к развертыванию. [Премьер-министр Великобритании] Кир Стармер заявил, что при необходимости он хочет видеть британских военнослужащих на земле на Украине. Я уже ускорил [выделение] миллионов фунтов на подготовку к любому возможному развертыванию в случае мира. Я ожидаю, что стоимость превысит £100 млн", - сказал глава ведомства, выступление которого транслировал телеканал Sky News.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве на украинской земле является для России угрозой. По его словам, Россия не примет этого ни при каких условиях.