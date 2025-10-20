Экс-президента Франции Николя Саркози заключат в тюрьму Санте

Он должен прибыть в учреждение к 9:30 по местному времени

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Бывший президент Франции Николя Саркози, занимавший этот пост в 2007-2012 гг., будет помещен в тюрьму Санте, расположенную в XIV округе Парижа на левом берегу Сены.

Саркози станет первым президентом в послевоенной истории Франции, заключенным в пенитенциарное учреждение. Бывший глава государства 25 сентября был признан виновным в "соучастии в преступной группе" по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции. Суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года, но приговорил Саркози к пяти годам лишения свободы.

Сам бывший президент категорически отвергает все обвинения и считает себя невиновным. Он отказался просить Эмманюэля Макрона о помиловании и заявил, что будет добиваться справедливости. Тем не менее Саркози был приглашен Макроном для беседы в Елисейский дворец в конце минувшей недели. В интервью еженедельнику La Tribune Dimanche экс-президент заявил, что "не боится тюрьмы и намерен прибыть туда с высоко поднятой головой".

Наиболее известным узником в тюрьме Санте до сих пор был французский офицер Альфред Дрейфус, несправедливо обвиненный в предательстве в пользу Германии. Он находился в этой тюрьме в начале 1895 года перед отправкой на каторгу во Французскую Гвиану. Впоследствии он был признан невиновным и возвращен в армию. В 2025 году французский парламент проголосовал за посмертное присвоение капитану Дрейфусу звания бригадного генерала.

Процедура заключения

Саркози должен прибыть в тюрьму к 9:30 (10:30 мск). Почти сразу по прибытии он будет ознакомлен с инструкцией для заключенных и информацией о внутреннем распорядке тюрьмы.

Затем он пройдет через регистрационный отдел, где будут сверены его личные данные. В регистрационном отделе ему напомнят, по какой причине он помещен под стражу.

После этого у Саркози снимут отпечатки пальцев и сделают фотографию. Ему будет присвоен тюремный номер. Таким образом будет создана его тюремная карта.

Далее бывший глава государства сдаст удостоверение личности и запрещенные предметы. Оставить при себе ему разрешат лишь обручальное кольцо, часы и предметы религиозного культа.

Следуя стандартной процедуре, бывший президент должен будет пройти полный личный досмотр, во время которого его попросят полностью раздеться.

Ему выдадут так называемый набор новоприбывшего, включающий предметы личной гигиены, нижнее белье, простыни, одеяло, посуду, а также бумагу и письменные принадлежности. Затем шестой президент Пятой Республики будет помещен в блок для новых заключенных, предназначенный для адаптации к тюремным условиям.

Для чтения в камере

В интервью газете Le Figaro Саркози сообщил, что возьмет с собой две книги: двухтомник "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма-отца и "Иисус. Жизнеописание Христа" Жан-Кристиана Птифиса.