Трамп считает, что демократы вскоре поддержат меры по прекращению шатдауна в США

Они начинают думать, что им действительно нужно поступить правильно ради страны, сообщил президент США

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что демократы в американском Конгрессе вскоре поддержат меры, позволяющие возобновить финансирование работы федерального правительства, которое сейчас частично приостановлено.

"Мы надеемся, что демократы не будут такими ненормальными и довольно скоро удастся проголосовать (за законопроект о возобновлении финансирования работы правительства США - прим. ТАСС)", - сказал американский лидер, принимая в Восточном зале Белого дома две студенческие бейсбольные команды. "И я слышал, что они [демократы] тоже начинают так думать. Они начинают думать, что им действительно нужно поступить правильно ради страны", - добавил он.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.