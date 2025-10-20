В ЛАГ надеются, что РФ пригласят на конференцию по восстановлению Газы

Глава представительства Лиги арабских государств в Москве Валид Хамид Шилтаг отметил, что одной из основных тем встречи в Шарм-эш-Шейхе было восстановление анклава

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Участие России необходимо в процессе восстановления сектора Газа, а также в конференции, которую планируется провести по этой теме. Об этом заявил "Известиям" глава представительства Лиги арабских государств (ЛАГ) в Москве Валид Хамид Шилтаг.

"Мы рады соглашению на встрече в Шарм-эш-Шейхе. Одной из главных тем там было восстановление, и все страны мира должны внести свой вклад в этот процесс. РФ там не было. Но, на наш взгляд, в этом большом проекте мира необходимо участие России как великой державы, постоянно поддерживающей палестинскую позицию", - отметил он.

По словам главы представительства ЛАГ, вопрос восстановления анклава сейчас - очень важный. "Планируется конференция по реконструкции Газы. Посмотрим, будет ли Россия приглашена. У меня пока нет конкретной информации на этот счет, но я считаю, что Россия должна участвовать в подобных мероприятиях, которые касаются мира и стабильности региона, особенно когда речь идет о Палестине", - подчеркнул он, указав, что "российская помощь палестинцам никогда не прекращалась", "даже в разгар сражений и геноцида палестинского народа Москва продолжала направлять помощь и поддерживать палестинское дело".

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу мирного плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. В ночь на 10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников. Соглашение о прекращении огня вступило в силу в 12:00 мск 10 октября.