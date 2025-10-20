Реклама на ТАСС
Британские войска смогут сбивать беспилотники над военными объектами

Министр обороны Великобритании Джон Хили подчеркнул, что соответствующие законы будут приняты "при первой возможности"
22:04

ЛОНДОН, 21 октября. /ТАСС/. Британские военнослужащие получат возможность сбивать подозрительные беспилотники над военными объектами на территории королевства. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили, отвечая на вопросы после выступления в резиденции лорд-мэра лондонского Сити.

"Наш юридические рамки должны быть пересмотрены. Мы работаем над новыми юридическими полномочиями, которые нам необходимы для борьбы с потенциальными угрозами, которые мы наблюдаем. У нас появятся юридические полномочия сбивать неопознанные беспилотники, которые летают над британскими военными объектами. Мы попытаемся принять такие законы при первой возможности", - сказал глава военного ведомства, речь которого транслировал телеканал Sky News. 

