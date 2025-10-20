The Australian: посол Австралии извинился перед Трампом за критику в его адрес

Кевин Радд ранее назвал американского лидера "самым разрушительным" президентом в истории США

Редакция сайта ТАСС

СИДНЕЙ, 21 октября. /ТАСС/. Посол Австралии в США Кевин Радд принес извинения президенту США Дональду Трампу за свои публикации с резкой критикой американского лидера в социальных сетях. Об этом сообщает австралийское издание The Australian.

По его данным, посол Австралии извинился перед Трампом после двусторонних переговоров президента США и австралийского премьер-министра Энтони Альбанезе, прошедших 20 октября в Вашингтоне.

Сообщается, что в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров Трампу задали вопрос о его отношении к австралийскому послу, назвавшему его "самым разрушительным" президентом в истории США во время первого срока на посту. В ответ американский лидер заявил, что "ничего не знает" об австралийском дипломате, но предположил, что тот, "возможно, хочет извиниться". "После завершения мероприятия Кевин Радд подошел к Трампу и извинился", - пишет The Australian.

Бывший премьер-министр Австралии Радд был назначен послом страны в США в декабре 2022 года. До этого, в 2020 году, возглавляя работу расположенного в Нью-Йорке Политологического института Азиатского общества, он неоднократно публиковал в X комментарии и заявления с резкой критикой в адрес Трампа. В своих публикациях он называл его "самым деструктивным президентом в истории" и обвинял политика в том, что он "втаптывает Америку и демократию в грязь" и "преуспевает в разжигании разногласий, злоупотребляя христианством, церковью и Библией, чтобы оправдать насилие". После победы Трампа на президентских выборах в США в 2024 году Радд удалил часть своих публикаций "из уважения к офису президента США".