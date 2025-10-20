Elnashra: израильские дроны-разведчики пролетели над дворцом президента Ливана

Депутат ливанского парламента Адиб Абдель Миссих заявил, что полеты БПЛА еврейского государства над Бейрутом и Баабдой представляют собой вопиющее нарушение государственного суверенитета

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 21 октября. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты израильских ВВС не покидали в понедельник воздушного пространства Ливана и на протяжении суток совершали разведывательные полеты над Бейрутом и его южными окраинами, сообщил новостной портал Elnashra. По его информации, израильские дроны-разведчики во второй половине дня несколько раз появились в небе над президентским дворцом Баабда, что вызвало возмущение ливанской общественности.

Как заявил депутат парламента Адиб Абдель Миссих, полеты израильских БПЛА над Бейрутом и Баабдой представляют собой вопиющее нарушение государственного суверенитета. "Это преднамеренная провокация с целью оказания давления на руководство страны, - подчеркнул депутат, слова которого приводит портал. - Ответом на шантаж Израиля должна стать твердая национальная позиция, а не унизительное молчание".

Гул моторов беспилотников был слышен в течение дня над центральными кварталами города, густонаселенными окраинами Дахия, Джнах и Хадас, а также над предместьями Арамун, Бшамун и Хальде. Хотя атак на наземные цели не последовало, местные жители были сильно встревожены интенсивными полетами израильских дронов и высказали опасения, что за этим могут последовать налеты на предполагаемые объекты шиитской организации "Хезболлах".

На юге Ливана израильская авиация нанесла в понедельник серию авиаударов по базам шиитских бойцов на равнине Сахль-эль-Джермук и в гористой местности Иклим-эт-Туффах. Сведения о воздушных рейдах поступили из окрестностей городов Джеззин и Набатия, расположенных в 70 км от Бейрута.

11 октября президент республики Джозеф Аун призвал Вашингтон после разработки мирного плана по Газе урегулировать нестабильную ситуацию на юге Ливана, что, по его словам, является приоритетом повестки дня международного сообщества.

В свою очередь американский эмиссар Том Баррак потребовал в понедельник от правительства Ливана форсировать процесс разоружения отрядов "Хезболлах". Он предупредил, что "бездействие ливанских властей может побудить Израиль к односторонним мерам, а это грозит новой конфронтацией".