Экс-глава ФБР Коми попросил снять с него обвинения в даче ложных показаний

Его защита настаивает на том, что обвинения были предъявлены безосновательно и по причине того, что президент США Дональд Трамп хочет свести с ним счеты

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Адвокаты бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймса Коми попросили федеральный окружной суд в штате Вирджиния прекратить разбирательство по делу, в рамках которого его обвиняют в даче под присягой ложных показаний Конгрессу. Соответствующие ходатайства поступили в электронную базу суда.

Защита Коми настаивает на том, что обвинения экс-главе ФБР были предъявлены безосновательно и исключительно по причине того, что американский лидер Дональд Трамп хочет свести с ним счеты. Кроме того, по словам адвокатов, президент США именно для этого произвел несколько назначений в Минюсте.

"Основополагающий принцип надлежащего судебного разбирательства и равенства людей перед законом состоит в том, что государственные чиновники не могут использовать суды, чтобы наказывать и заключить в тюрьмы их предполагаемых личных и политических врагов", - отметили адвокаты Коми. По их мнению, "именно это происходит в данном случае".

Обвинения в даче под присягой ложных показаний Конгрессу, а также создании препятствий отправлению правосудия были предъявлены Коми 25 сентября. Ему может грозить до пяти лет тюрьмы. Коми не признает вину.

В конце августа Трамп в интервью порталу The Daily Caller заявил, что не возражал бы против взятия под стражу Коми и бывшего руководителя Центрального разведывательного управления Джона Бреннана в связи с их предполагаемой причастностью к распространению Демократической партией США заведомо ложной информации о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Фабрикация разведданных

Директор национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала в июле отчет, в котором говорилось, что администрация 44-го президента США демократа Барака Обамы после победы республиканца Трампа на выборах главы государства в 2016 году фактически сфабриковала разведывательные данные, якобы свидетельствовавшие о вмешательстве России в избирательный процесс. Это было сделано, чтобы попытаться лишить Трампа власти, отметила Габбард. По ее словам, за несколько месяцев до выборов разведка США была единодушна: Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в них. Однако в декабре 2016 года (после победы Трампа) администрация Обамы дала указание подготовить новый доклад, противоречащий прежним оценкам. Габбард пояснила, что ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.

Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.