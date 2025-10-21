Куба в пятый раз отмечена наградой как лучшее культурное направление на Карибах

Присуждение премии World Travel Awards говорит о признании богатого кубинского наследия и его популяризации, сообщило министерство туризма республики

Редакция сайта ТАСС

ГАВАНА, 21 октября. /ТАСС/. Куба пятый год подряд отмечена престижной премией в сфере туризма World Travel Awards как лучшее культурное направление в регионе Карибского бассейна. Об этом сообщило министерство туризма республики.

"Куба снова получила награду как лучшее культурное направление в Карибском регионе на 32-й церемонии вручения премии World Travel Awards, - говорится в сообщении министерства на его странице в X. - Пятый раз подряд! Это говорит о признании нашего богатого наследия и его популяризации". В ведомстве также отметили разнообразие кубинской культуры, на которую "повлияло сочетание традиций коренных, африканских народов и Испании".

20 октября на Острове свободы отмечается День кубинской культуры. Этот праздник был провозглашен в ознаменование первого исполнения в 1868 г. национального гимна Кубы "Баямеса". Текст марша "Баямеса" написал в том же году кубинский музыкант Педро Фелипе (Перучо) Фигередо в честь исторической битвы при городе Баямо периода борьбы за независимость Кубы в середине XIX века.

World Travel Awards - престижная международная премия, которая вручается ежегодно за достижения в сфере туризма. Победителей определяют путем голосования, в котором участвуют как специалисты, так и сами туристы по всему миру.