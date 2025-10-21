Азаров: США ведут работу среди депутатов Рады на случай устранения Зеленского

На Украине практически нет депутатов, способных занимать принципиальную позицию, заявил бывший украинский премьер-министр

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. США ведут работу среди депутатов Рады на случай, если решат устранить Владимира Зеленского от власти для урегулирования на Украине. Об этом заявил ТАСС бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

"Такая процедура уже отработана по Януковичу (президент Украины в 2010-2014 годах Виктор Янукович - прим. ТАСС), и она в принципе возможна. Активно ведется работа, я знаю, среди депутатов - убеждения, угрозы, подкуп, потому что там практически нет депутатов, которые могли бы принципиальные позиции занимать. На каждого есть что-то у американцев. То есть если будет дана команда, то будет так, как мы это наблюдали, например, в процессе государственного переворота (в 2014 году - прим. ТАСС) - как с депутатами американцы работали, обрабатывали, кому-то угрожали, кому просто давали деньги. Так что такая вот работа возможна", - сказал он.