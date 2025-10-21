Сенатор Кастюкевич: Трамп готовит Зеленского к будущей "сделке" с РФ

Представитель Херсонской области в Совете Федерации заявил, что в рамках подготовки встречи президентов США и России в Будапеште для Зеленского устраивают "морально-психологический тренинг"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на встрече в США устроил Владимиру Зеленскому своего рода "морально-психологический тренинг", чтобы подготовить его к предстоящим неприятным для него решениям по ситуации на Украине, которые ему придется принять. Такое мнение выразил ТАСС сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

"Переговоры в Белом доме, на мой взгляд, - это часть подготовки к будущей встрече в Будапеште. Трамп устраивает для Зеленского такой "морально-психологический тренинг", чтобы дать ему привыкнуть и смириться с последующими решениями, которые он должен будет принять. Трамп знает, что такие манипуляции никогда не прошли бы с российским президентом Владимиром Путиным. Поэтому если кого-то, по разумению американского главы, и нужно "склонить к сделке", то это Зеленский", - считает Кастюкевич.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в венгерской столице. 17 октября Трамп встретился с Зеленским в Белом доме, в том числе обсуждались вопросы поставок вооружения на Украину и предстоящая встреча президентов РФ и США в Будапеште. Позднее сам Зеленский признал, что на встрече в Вашингтоне представители команды Трампа требовали от Киева выйти из Донбасса. СМИ по итогам встречи также сообщали, что Трамп отказался предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk.