Генсек ООН посетит Вьетнам 24-25 октября

Антониу Гутерриш примет участие в церемонии подписания Конвенции по борьбе с киберпреступностью, сообщил вьетнамский МИД

Редакция сайта ТАСС

ХАНОЙ, 21 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Вьетнам с официальным визитом 24-25 октября. Об этом говорится в распространенном коммюнике вьетнамского МИД.

"По приглашению президента Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Лыонг Кыонга генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш нанесет официальный визит во Вьетнам и примет участие в церемонии подписания Конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью с 24 по 25 октября", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства СРВ.