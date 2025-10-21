Премьер Камбоджи поблагодарил Трампа за помощь в урегулировании с Таиландом

Хун Манет сообщил, что президент США помог достичь прекращения огня, которое, как ожидается, приведет к подписанию мирного соглашения в Малайзии

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ХАНОЙ, 21 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Камбоджи Хун Манет поблагодарил президента США Дональда Трампа за его помощь в прекращения огня и урегулировании пограничного конфликта с Таиландом. Об этом сообщила газета Khmer Times.

"Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить Его Превосходительство президента Дональда Трампа за инициирование и содействие прекращению огня, которое, как ожидается, приведет к подписанию мирного соглашения в Малайзии, если обстоятельства останутся неизменными. Я также выражаю признательность китайскому руководству за активное участие в соглашении о прекращении огня и особенно благодарю Его Превосходительство Анвара Ибрагима, премьер-министра Малайзии", - заявил глава камбоджийского правительства.

В понедельник Khmer Times сообщила со ссылкой на заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи Прак Сокхона, что Камбоджа и Таиланд на предстоящем в конце этого месяца в Куала-Лумпуре 47-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) намерены подписать мирное соглашение по урегулированию пограничного конфликта при посредничестве США и Малайзии. По его словам, на состоявшейся в конце прошлой недели в Куала-Лумпуре четырехсторонней консультативной встрече с участием Малайзии и США Камбоджа и Таиланд согласовали документ, который призван положить конец пограничному конфликту между Пномпенем и Бангкоком, что станет важным шагом к прекращению многомесячной напряженности на совместной границе.

24 июля этого года недалеко от спорной пограничной зоны в камбоджийской провинции Оддар-Миенчей вспыхнули вооруженные столкновения между Таиландом и Камбоджей. Таиландские вооруженные силы сообщили, что задействовали истребители для ударов по позициям камбоджийских сил в ответ на применение ими тяжелого вооружения. В камбоджийском военном ведомстве заявили, что армия действует в рамках самообороны. 28 июля действующий председатель АСЕАН, глава правительства Малайзии Анвар Ибрагим объявил о перемирии между странами по итогам состоявшихся в Куала-Лумпуре переговоров.

Уже после этого произошел ряд инцидентов, когда таиландские военнослужащие подрывались на минах. В конце сентября, как информировал таиландский МИД, камбоджийские военные обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов территорию Таиланда, в связи с чем таиландские военнослужащие были приведены в боевую готовность.