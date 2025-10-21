Кандидат в премьеры Молдавии надеется привлечь уходящие из Китая предприятия ЕС

В стране еще есть достаточно дешевые и высококвалифицированные кадры, заявил Александр Мунтяну

КИШИНЕВ, 21 октября. /ТАСС/. Крупные предприятия из Европейского союза, которые отказываются от контрактов в Китае, могут разместить свои заказы в Молдавии, где еще есть достаточно дешевые и высококвалифицированные кадры. Об этом заявил кандидат в премьеры Молдавии Александр Мунтяну, которого выдвинула правящая Партия действия и солидарности (ПДС). При этом он назвал "утопией" призывы некоторых политиков реанимировать некоторые крупные молдавские предприятия, которые во времена СССР выпускали микроэлектронику, приборы и другую промышленную продукцию.

"Думаю нам нужно подумать об индустрии… Мы помним всякие "Мезон", "Виброприбор", думаю, реанимировать эти заводы было бы утопией, но есть мелкие производства. Сейчас идет большой аутсорсинг, когда крупные предприятия европейские отказываются от контрактов в Китае, потому что понимают, что были там завязаны слишком сильно и размещают заказы в европейских странах, где высококвалифицированная, но достаточно дешевая рабочая сила", - сказал Мунтяну, в эфире телеканала ТВ-8, выразив надежду что среди этих стран будет и Молдавия.

На прошлой неделе лидер ПДС Игорь Гросу объявил, что премьер Дорин Речан уходит из политики. По его словам, вместо него правящая партия выдвинет на пост главы правительства проживающего на Украине бизнесмена Мунтяну. Сам кандидат в премьеры сообщил, что согласился выдвигаться на этот пост после телефонного звонка президента Майи Санду.

Согласно Конституции Молдавии, кандидатура премьера выдвигается президентом после консультаций с парламентскими фракциями. По данным ЦИК, ПДС получила 55 из 101 места в парламенте и может самостоятельно сформировать правительство. Патриотический блок получил 26 мандатов. В парламент также прошли блок проевропейских партий "Альтернатива" (8 мандатов), Наша партия и "Демократия дома" (по 6).