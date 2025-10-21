Politico: послы ЕС согласовали решение по использованию российских активов

По данным издания, представитель Бельгии назвал черновой текст "политическим сигналом к действию" для Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Постоянные представители стран Евросоюза согласовали решение по использованию замороженных российских активов для выдачи Украине "репарационных кредитов", оно может быть одобрено в четверг на саммите лидеров стран блока. Об этом пишет издание Politico.

По его данным, постпреды ЕС "неофициально согласовали" черновик итоговых решений предстоящего в четверг саммита. Представитель Бельгии, которая долгое время скептически относилась к идее, назвал черновой текст "политическим сигналом к действию" для Еврокомиссии. Именно она должна будет разработать конкретный юридический механизм использования активов РФ, но может приступить к такой работе только после того, как инициативу примут лидеры ЕС на саммите, поясняет издание.

Бельгия ранее выступала против изъятия замороженных активов РФ, поскольку их львиная доля хранится на балансе базирующейся в этой стране компании Euroclear. Власти страны опасались, что в случае судебных тяжб именно Бельгии придется выплачивать России компенсацию. В черновом документе к саммиту отмечается, что Еврокомиссия должна подготовить проект, который будет "подкреплен подходящими механизмами европейской солидарности и разделения рисков".

Постпред Бельгии сказал изданию, что страна не будет блокировать решение по российским активам на встрече лидеров ЕС. Постпред другой неназванной страны ЕС отметил, что "не особо обеспокоен" относительно того, что Бельгия может стать источником проблем на предстоящей встрече. Издание отмечает, что даже если лидеры ЕС примут такое решение, то Еврокомиссии придется несколько недель согласовывать свое предложение с национальными правительствами, гарантий успешного завершения этого процесса нет.

Издание поясняет, что ЕК придется убедить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, поскольку он может заблокировать процесс и на более поздних стадиях. Бельгийский дипломат рассказал, что Еврокомиссия уже озвучивала ранее различные гарантии для Бельгии, но они "слишком общие и не отвечают на все вопросы", которые озвучивал Де Вевер. Но даже если он не одобрит решение по активам в четверг, ЕК сможет подготовить свое предложение по механизму их изъятия, пишет издание. "Бельгия озвучивала максималистскую позицию, чтобы в итоге пойти на компромисс, когда предложение [Еврокомиссии] будет готово", - сказал изданию дипломат из неназванной страны ЕС.

О российских активах

10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине. Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более 200 млрд евро - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.