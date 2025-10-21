Politico: несколько лидеров ЕС хотят участвовать во встрече Путина и Трампа

По данным издания, они будут добиваться, чтобы на этой встрече, как и на всех возможных последующих переговорах, присутствовал и Владимир Зеленский

Редакция сайта ТАСС

Будапешт © Artur Widak via Reuters Connect

БРЮССЕЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Некоторые лидеры стран ЕС лоббируют свое участие в планируемой встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

По его данным, европейские лидеры будут добиваться, чтобы на этой встрече, как и на всех возможных последующих переговорах, присутствовал и Владимир Зеленский.

Помимо этого, неназванный собеседник газеты подчеркнул, что страны ЕС не хотят, чтобы Украина уступала территории России, как того ранее требовал глава Белого дома. По словам источника Politico, в случае такого шага Эстония, Латвия и Литва "впадут в панику", а результатом этого станет "массовое перевооружение" во многих европейских странах.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в венгерской столице. 17 октября Трамп встретился с Зеленским в Белом доме, в том числе обсуждались вопросы поставок вооружения на Украину и предстоящая встреча президентов РФ и США в Будапеште. Позднее сам Зеленский признал, что на встрече в Вашингтоне представители команды Трампа требовали от Киева выйти из Донбасса. СМИ по итогам встречи также сообщали, что Трамп отказался предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk.