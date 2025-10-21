FT: Нидерланды хотят депортировать нелегалов в Уганду

По данным газеты, пилотный проект по созданию транзитного хаба могут запустить уже в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Peter Dejong

ЛОНДОН, 21 октября. /ТАСС/. Нидерланды планируют отправлять мигрантов, которые не получили убежище, в Уганду. Пилотный проект по созданию транзитного хаба в стране может быть запущен уже в 2026 году, заявил министр по вопросам миграции и предоставления убежища Нидерландов, глава МИД королевства Давид ван Вил в интервью британской газете The Financial Times (FT).

"В настоящее время у нас есть четкая система предоставления убежища, но слишком много людей остаются здесь, хотя они должны вернуться [домой]. Мы должны сделать так, чтобы люди, у которых на самом деле нет права находиться здесь, в Европе, действительно уезжали", - сказал он.

Как пояснил ван Вил, эта мера также служит "сдерживающим" сигналом: если человек получил отказ, ему лучше уехать добровольно, иначе его депортируют в Уганду. По мнению министра, за пределами Европы мигранты становятся "более сговорчивыми" и охотнее соглашаются на возвращение в свои страны. Винсент ван Вил указал, что Амстердам в основном будет депортировать в Уганду выходцев из африканского региона и соседних с Угандой стран.

Политик подчеркнул, что ключевым отличием от аналогичного соглашения США с Угандой, которое было заключено в августе, является сотрудничество с учреждениями ООН. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции примут участие в мониторинге работы центров. Постоянный секретарь МИД Уганды Винсент Багиире Вайсва заявил, что страна предлагает принимать лиц без судимости и лиц африканского происхождения, не занимающихся политической деятельностью. Также Кампала не будет принимать несовершеннолетних, прибывших без сопровождения.

FT отмечает, что эффективность соглашения с Угандой вызывает вопросы. Большинство просителей убежища, которых не смогли депортировать, - это выходцы из Алжира, Марокко, Сирии, Турции и Украины. Эти страны не входят в регион, на который распространяются условия соглашения.

Нидерланды станут второй после Италии страной ЕС, которая заключит соглашение о депортации беженцев с государством, не входящим в Евросоюз. FT уточняет, что в прошлом году Амстердам депортировал около 4,2 тыс. человек из 19 тыс., получивших предписание покинуть страну.