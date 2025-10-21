Апелляционный суд США поддержал указ Трампа о размещении Нацгвардии в Портленде

Таким образом, он отменил решение Окружного суда штата Орегон, который в начале октября временно запретил американскому лидеру задействовать бойцов Национальной гвардии для борьбы с беспорядками в городе

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Коллегия судей Апелляционного суда 9-го округа США в Сан-Франциско большинством голосов постановила, что президент страны Дональд Трамп имеет все основания для размещения войск Национальной гвардии в Портленде (штат Орегон). Об этом сообщила газета The Washington Post.

Таким образом, апелляционный суд отменил решение Окружного суда штата Орегон, который в начале октября временно запретил Трампу задействовать бойцов Национальной гвардии для борьбы с беспорядками в Портленде. Апелляционный суд 9-го округа США отвечает за западные штаты, в том числе за Орегон.

27 сентября Трамп распорядился перебросить военнослужащих в крупнейший город штата Орегон для борьбы с "внутренним терроризмом". По словам президента, войска необходимы "для защиты разоренного войной Портленда и любых объектов ICE (Служба иммиграционного и таможенного контроля США - прим. ТАСС), подвергающихся атакам со стороны [членов движения леворадикального толка] "Антифа" и других внутренних террористов".

28 сентября прокурор Орегона Дэн Рэйфилд предъявил иск администрации Трампа на основании "незаконной федерализации Национальной гвардии".