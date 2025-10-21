В МО Польши опровергли сообщения СМИ о визите вице-президента США

Замглавы ведомства Павел Залевский отметил, что планы визита Джей Ди Вэнс могли быть

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Замминистра обороны Польши Павел Залевский опроверг сообщения СМИ о том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может в ближайшее время посетить республику.

"Я могу опровергнуть эту информацию (о приезде Джей Ди Вэнса - прим. ТАСС). Этого визита, по крайне мере, в данный момент, не будет", - сказал Залевский в эфире радиостанции RMF FM.

При этом он добавил, что "быть может, такие планы и имели место".

О том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс готовится в ближайшие дни посетить Польшу, ранее сообщил телеканал Fox News.