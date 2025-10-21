МИД КНР не стал комментировать возможный визит Трампа

При этом официальный представитель дипведомства Го Цзякунь добавил, что лидеры двух стран "поддерживают тесное взаимодействие и контакты"

ПЕКИН, 21 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Китая не стало комментировать информацию о возможном визите в страну президента США Дональда Трампа в начале 2026 года. Соответствующее заявление сделал на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"В настоящий момент нет информации, которую я мог бы предоставить по данному вопросу", - отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

При этом дипломат добавил, что лидеры двух стран "поддерживают тесное взаимодействие и контакты".

Ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что его визит в Китай запланирован на начало следующего года.