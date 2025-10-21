Пашинян сообщил о сокращении срочной службы в Армении с 2026 года

Граждане республики будут служить в армии полтора года

ЕРЕВАН, 21 октября. /ТАСС/. В Армении с 1 января 2026 года будет сокращена обязательная срочная служба в армии, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"С 1 января 2026 года, то есть с зимнего призыва срок обязательной военной службы будет сокращен с двух до полутора", - сообщил премьер в Telegram-канале.

Ранее правительство Армении одобрило законопроект, инициированный Минобороны страны, о сокращении срочной службы с прежних 24 месяцев до 18 месяцев. Оппозиция уже назвала данное действие властей предвыборным трюком в преддверии предстоящих в июне текущего года парламентских выборов с целью получения дополнительных голосов избирателей.