Депутат Рады Федиенко: военкомы носят видеорегистраторы так, чтобы ничего не снять

Александр Федиенко рассказал, что стал свидетелем очередного случая так называемой бусификации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), которых обязали во время проверки документов или вручения повесток использовать нагрудные видеорегистраторы, прикрепляют их так, чтобы на записи ничего не было видно. Об этом заявил депутат Рады Александр Федиенко.

Депутат рассказал в Telegram-канале, что стал свидетелем очередного случая так называемой бусификации: сотрудники военкомата силой заталкивали мужчину в свой микроавтобус. "Военные были уже с бодикамерами и всеми признаками что они принадлежат к центру комплектования. Но есть нюанс. Бодикамеры висели так, что снять что-нибудь они не смогут точно", - написал депутат. Он заявил, что подаст депутатский запрос, чтобы отрегулировать нормы ношения нагрудных видеорегистраторов, в частности место, куда они должны прикрепляться.

Федиенко добавил, что военкомы были в темных очках, капюшонах и перчатках, утверждая, что "замерзли".

Сотрудников ТЦК обязали носить нагрудные мини-камеры с 1 сентября. Запись должна начинаться автоматически, как только работники приступают к своим обязанностям, и продолжаться непрерывно до их завершения. Строго запрещено удалять записи, редактировать их, выключать камеру, препятствовать фиксации или передавать видео посторонним. В противном случае работникам грозит дисциплинарная ответственность. Записи с карт памяти должны автоматически загружаться на центральный сервер, где будут храниться не менее 30 дней.

Таким образом украинские власти пытаются уменьшить резко негативное отношение общественности к сотрудникам военкоматов и пресечь нарушение ими закона. С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео насильственной мобилизации и конфликтов граждан с представителями военкоматов в разных городах. Периодически всплывают факты избиения людей в военкоматах, что иногда приводит к гибели потерпевших. Из-за критического дефицита личного состава в армии военкоматы активизируют рейды в общественных местах.