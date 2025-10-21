DPA: МО ФРГ опровергло информацию о планах закупить у США еще 15 F-35

Журнал Der Spiegel ранее сообщил, что Германия планирует приобрести еще 15 истребителей на сумму порядка €2,5 млрд

БЕРЛИН, 21 октября. /ТАСС/. Министерство обороны ФРГ опровергло сообщения СМИ о планах Германии закупить у Соединенных Штатов дополнительные 15 истребителей F-35. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в ведомстве.

"В настоящее время планов о дополнительной закупке F-35 нет", - отметили в Минобороны.

В понедельник журнал Der Spiegel сообщил, что Германия планирует приобрести у США еще 15 F-35 на сумму порядка €2,5 млрд, с тем чтобы выполнить обязательства в рамках НАТО. На вооружении воздушных сил Бундесвера уже состоят 35 самолетов этой модели.

8 октября Бюджетный комитет Бундестага одобрил ряд проектов закупок Минобороны на сумму свыше €7 млрд. В частности, речь шла о закупке истребителей Eurofighter на €3,75 млрд. Поставки ожидаются с 2031 по 2034 год. Число закупаемых истребителей не уточнялось, однако Der Spiegel сообщил, что речь идет о 20 машинах.