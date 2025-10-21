Лидер АдГ Вайдель обсудила с Орбаном украинский конфликт

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" отметила, что был затронут вопрос о том, как может выглядеть мир между Украиной и Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Szilard Koszticsak/ MTI via AP

БЕРЛИН, 21 октября. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель сообщила, что обсудила с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном вопросы урегулирования конфликта на Украине.

"Как может выглядеть мир между Украиной и Россией и почему сами европейцы не запустили мирные переговоры? Это я обсудила вчера с Виктором Орбаном", - написала она в X, сопроводив пост фотографией со встречи.

Накануне Вайдель во время поездки в Будапешт заявила, что, на ее взгляд, лучше места, чем венгерская столица, для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сейчас не найти. Она также отдельно поблагодарила Орбана за то, "что он не дает сбить себя с толку в своих усилиях по достижению мира и компромисса".

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в венгерской столице.

"Альтернатива для Германии" в настоящее время возглавляет рейтинги политических партий ФРГ.