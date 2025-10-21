Ynet: вице-президент США прибыл в Израиль с визитом

У Джей Ди Вэнса запланированы переговоры с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 октября. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл с визитом в Израиль. Об этом сообщил портал Ynet.

Вэнс впервые с момента своего назначения на пост вице-президента США посещает еврейское государство, отмечает портал. 20 октября официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян сообщила в ходе брифинга, что визит Вэнса будет длиться "несколько дней". По ее словам, у вице-президента запланированы переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

19 октября армия Израиля заявила о нарушении палестинскими радикалами режима прекращения огня, сообщив об инциденте в районе города Рафах на юге анклава, где обстреляли израильских военных. Нетаньяху обвинил в нарушении режима прекращения огня движение ХАМАС и дал ВС указание "принять меры" против радикалов. После этого армия нанесла серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей. Позднее военные уточнили, что в результате утреннего инцидента в Рафахе погибли двое военных, еще один тяжело ранен. Представители ХАМАС отрицают связь движения со случившимся в Рафахе.