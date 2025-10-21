Министр обороны Литвы уходит в отставку

Довиле Шакалене ранее усомнилась в том, что все предусмотренные бюджетом на 2026 год ассигнования пойдут на цели обороны и не уйдет ли часть средств на финансирование не связанных с этим напрямую программ

ВИЛЬНЮС, 21 октября. /ТАСС/. Глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене сообщила, что приняла решение об уходе в отставку.

"Проект заявления об отставке мною написан. Хочу обсудить вопрос с президентом [Гитанасом Науседой]", - сказала она журналистам.

Тем не менее Шакалене отметила, что не видит причин, которые заставили бы ее пересмотреть решение об уходе. "Это политика. Доверие со стороны премьера и председателя партии (Шакалене была выдвинута в министры правящей Социал-демократической партией Литвы - прим. ТАСС) являются теми факторами, которые определяют, можешь ли ты как делегированное должностное лицо выполнять свои обязанности", - подчеркнула она.

Конфликт между премьером Ингой Ругинене и Шакалене произошел из-за разной оценки средств, выделенных на оборону в проекте бюджета на 2026 год. Министр усомнилась в том, что все предусмотренные ассигнования будут использованы на цели обороны, не уйдет ли часть средств на финансирование не связанных с этим напрямую программ. Премьер в ответ заявила, что ее доверие к министру обороны пошатнулось.